Pieter Duisenberg nieuwe voorzitter Gasunie

Pieter Duisenberg wordt vanaf maart volgend jaar de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Gasunie. Hij volgt in die functie Rinse de Jong op, die terugtreedt aan het einde van zijn maximale termijn.

De 52-jarige Duisenberg is voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU. Tussen 2012 en 2017 was hij Kamerlid voor de VVD. Duisenberg is een zoon van oud-minister en voormalig centralebankpresident Wim Duisenberg.

„Gasunie heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie. Vanuit mijn nieuwe verantwoordelijkheid wil ik daar graag een actieve bijdrage aan leveren”, aldus Duisenberg.