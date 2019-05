Picnic sluit zich aan bij retail-cao INretail

Onlinesupermarkt Picnic sluit zich aan bij de retail-cao van brancheorganisatie INretail. Het bedrijf wil vervolgens samen met INretail komen tot de eerste e-commerce-cao, bevestigt een woordvoerder van Picnic na berichtgeving door het AD.

Picnic bestaat sinds 2015 en bezorgt inmiddels in ruim tachtig plaatsen boodschappen. Tot woede van vakbond FNV vielen de circa 3000 medewerkers nog niet onder een cao. De bond stapte zelfs naar de rechter. Volgens FNV betaalt Picnic zijn medewerkers structureel te weinig door de cao voor supermarktpersoneel niet toe te passen. Maar Picnic vindt die cao niet geschikt. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld geen vakkenvullers of caissières in dienst.

Het bedrijf kiest ervoor om de cao non-food te gaan toepassen die INretail vorig jaar afsprak met vakbonden CNV, De Unie en AVV. Ook maakt Picnic bekend dat medewerkers in de distributiecentra meer loon krijgen. En medewerkers tussen 18 en 21 jaar, die nu nog worden betaald volgens het jeugdloon, krijgen er geld bij. De cao van INretail geldt voor 170.000 winkelmedewerkers en loopt tot 2021. Picnic hoopt dat het daarna kan overgaan op een e-commerce-cao.