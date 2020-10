Picnic breidt ophalen DHL-pakketjes verder uit

Onlinesupermarkt Picnic gaat in meer steden pakketjes bij mensen thuis ophalen die door DHL bezorgd moeten worden. Vanaf april kon dat al in Gouda en Zoetermeer, nu is de service ook uitgerold in Amsterdam, Zaandam, Diemen, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Waddinxveen.

Begin oktober komen daar nog een aantal gebieden bij. Het gaat om Apeldoorn, Amersfoort, Soest, Leusden, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Leiden. Daarna gaat Picnic de dienst in de rest van de plaatsen waar de websupermarkt actief is, aanbieden.

Door de samenwerking met DHL kunnen klanten bijvoorbeeld retourzendingen van webwinkels meegeven aan de Picnic-bezorger. „Klanten blijken het erg fijn te vinden als ze zo veel mogelijk huishoudelijk verkeer in één keer kunnen regelen”, zegt medeoprichter van Picnic Michiel Muller. „Zij hoeven niet meer naar een drukke supermarkt of een servicepunt om een retourpakket in te leveren. In plaats daarvan geven ze het gewoon mee aan onze bezorgers op hun vaste route door de wijk.”

Het ophalen van pakketjes is niet de enige aanvullende logistieke dienst die Picnic aanbiedt. Lege batterijen worden meegenomen in alle Nederlandse plaatsen waar Picnic actief is en de supermarkt brengt ook Nespresso-capsules aan huis. Picnic deed eerder experimenten met het ophalen van pakketjes voor webwinkel Wehkamp en bezorgbedrijf Sandd, dat inmiddels onderdeel is van PostNL.