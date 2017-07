PickupBox levert ‘verhuisdozen’ waar ook het bankstel in past

Allerhande producten en zelfs maaltijden worden tegenwoordig thuisbezorgd, dus waarom opslagruimte niet? Bijvoorbeeld voor als je gaat verbouwen of verhuizen. Dat is precies het moment waarop PickupBox aan zet is. Het bedrijf plaatst een paar enorme ‘verhuisdozen’ voor de deur en komt ze weer ophalen op het moment dat het de klant uitkomt. Inpakken en wegwezen.

Reinout van Lier, eigenaar van PickupBox, loopt het Utrechtse bedrijfsverzamelgebouw in waar hij zijn kantoor heeft. Zojuist heeft hij tientallen verhuisdozen weggebracht. Hij lijkt wel een verhuizer. Maar nee, zo wil de ondernemer niet worden genoemd. „De verkoop van dozen doen we erbij, om op die manier het eerste contact met de klant te leggen. Meestal kiezen mensen daarna ook voor een pickupbox.”

Want daar is het Van Lier om te doen: de verhuur van deze mobiele opslagruimtes. „We hebben lang nagedacht over de ideale afmetingen. Ze zijn een kwart van een 20 voetscontainer en iets opgehoogd. Zo’n 90 procent van de bankstellen kan er op de zijkant in staan.”

Midden in de economische crisis van 2008 hoorde Van Lier dat het Britse bedrijf Simply Store een Nederlandse nevenvestiging zocht. Hij ging onderhandelen, nam het concept over en bouwde er een nieuw bedrijf omheen. „In Engeland reden ze met aanhangwagentjes met één box. Dat kan natuurlijk veel efficiënter. Ook wist ik dat we online sterk moesten zijn. Van alle verhuisbewegingen in Nederland gaat 80 procent in eigen beheer. Dus heb je met particulieren te maken die je online moeten kunnen vinden.”

In 2009 startte Van Lier het bedrijf PickupBox. De essentie van het bedrijf is eenvoudig. Mensen die tussentijds hun spullen willen opslaan, kunnen een mobiele opslagruimte huren. Ze hoeven thuis voor de deur alleen hun spullen er maar in of uit te pakken. De rest doet PickupBox: de box neerzetten, weghalen, opslaan en weer retour bezorgen als dat nodig is. En dat voor 69 euro per box per maand, met een minimale opslagperiode van drie maanden. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen ongeveer de helft goedkoper dan een traditionele verhuizer.

Klanten regelen alles online, zoals de dag waarop de boxen op de stoep moeten staan, wanneer ze weer opgehaald moeten worden en hoelang ze in opslag staan.

Verhuiswagen

PickupBox levert de boxen vanuit drie locaties in het land: Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Vooral in de Randstad dus. „Daar komt onze dienst vooral tot zijn recht. Iedereen kent het beeld van een nauw straatje waar een verhuiswagen een paar uur lang het verkeer blokkeert. Van onze boxen heeft niemand last, die zetten we op een parkeerplaats of op een brede stoep. Dat mag zonder vergunning zolang ze binnen een paar uur weer weg zijn.”

Per locatie staan er vrachtwagens met oplegger gereed om de boxen te vervoeren. Van Lier vertelt van een verhuizer die enkele maanden geleden een dagje meeliep en zich verbaasde over de „enorme volumes die we op één dag verwerkten.” „De verhuizer had daar veel meer mensen voor nodig dan wij, zei hij.”

Maar in- en uitpakkers heeft PickupBox niet nodig, omdat de klant dit werk in de meeste gevallen zelf doet. Toch denkt Van Lier na om in de toekomst een inpakteam in te zetten. Dat hij daarmee een stap richting de traditionele verhuizer doet, deert hem niet. „We zijn ervoor om problemen voor mensen op te lossen. Als klanten aanvullende behoeften hebben, regelen we dat.”

Verhuizers zullen wellicht niet zo blij zijn met zijn bedrijf. Maar Van Lier denkt dat dit wel meevalt, omdat PickupBox een ander businessmodel hanteert. Daarnaast vraagt hij zich af waarom bedrijven in de sector niet meer samenwerken. „We moeten leren om meer vanuit de klantbehoefte te redeneren in plaats van te kijken wat we als bedrijf kunnen. Veel verhuizers kijken in de planning en zeggen ja of nee. Maar als het niet kan, kun je ook een collega vragen om zo’n klant te bedienen. Of gewoon een pickupbox huren.”

Gekopieerd

Omzetcijfers wil Van Lier niet noemen, uit concurrentieoverwegingen. „Een bedrijf heeft ons concept enkele maanden geleden volledig gekopieerd. Daar word je wel voorzichtig van. Maar zet er maar in dat we elke maand met zo’n honderd boxen groeien.”

En dat zonder een cent uit te geven aan marketing. Dat is ook niet nodig, is de stellige overtuiging van de ondernemer. „Doe-het-zelfverhuizers zijn onze belangrijkste klanten, en die vragen altijd kennissen en vrienden om te helpen. Die zien onze boxen en komen er zelfs in om er spullen in te zetten. Betere reclame kun je niet hebben.”

Bedrijfsgegevens

Naam: PickupBox

Sinds: 2009

Activiteit: verhuur en opslag mobiele opslagboxen

Aantal werknemers: 10