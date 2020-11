Pick-ups en SUV’s geven resultaten General Motor glans

De Amerikaanse automaker General Motors (GM) is het derde kwartaal van het jaar goed doorgekomen. De onderneming profiteerde met name van de sterke vraag naar pick-uptrucks en SUV’s op de thuismarkt.

GM sloot de meetperiode af met een winst van 4 miljard dollar. Dat was fors meer dan de 2,4 miljard dollar die een jaar eerder overbleef onder de streep. Het resultaat was ook veel beter dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

De omzet van de onderneming kwam uit op 35,5 miljard dollar, gelijk aan een jaar eerder. Ondanks de crisis bleef GM naar eigen zeggen investeren in initiatieven voor elektrisch rijden en autonoom rijden. Daarbij werd ook een volledig nieuwe reeks SUV’s gelanceerd.

Op het gebied van pick-uptrucks bleef GM naar eigen zeggen marktleider in de VS. Bij de SUV’s wist het bedrijf volgens de eigen berekeningen marktaandeel te winnen.

In China verbeterde GM de verkopen in de meetperiode met 12 procent. Met name auto’s van merken Buick en Cadillac bleken populair op de belangrijke Chinese automarkt.