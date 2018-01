Philips zakt in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Op het Damrak werd Philips lager gezet na publicatie van de jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de min op 563,89 punten. De MidKap leverde 0,5 procent in, tot 847,05 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 0,6 procent kwijt.

Philips was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,3 procent. Het zorgtechnologiebedrijf wist in het vierde kwartaal van vorig jaar zowel de winst als de omzet op te voeren. Toch hadden kenners op meer gerekend. Volgens analisten van Goldman Sachs werden de resultaten enigszins overschaduwd door tegenvallende wisselkoerseffecten.