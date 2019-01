Philips wil Engelse fabriek sluiten

Medisch technologiebedrijf Philips wil zijn fabriek in het Engelse Glemsford sluiten. Dat moet in 2020 gebeuren. De productie van de Engelse fabriek wordt grotendeels overgeheveld naar een fabriek in Drachten.

Philips is al langer bezig met het verkleinen van het aantal fabrieken. Zo wil het Nederlandse bedrijf schaalvoordelen bereiken en ook de logistieke kosten terugdringen. Volgens Philips wordt in Glemsford het grootste deel van de productie gebruikt voor één productcategorie, die buiten het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht.

Het medisch technologiebedrijf gaat nog met de werknemers van de fabriek in Glemsford en de vakbonden in gesprek. Philips benadrukt verder dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke markt is en dat het bedrijf daar blijft investeren.