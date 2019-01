Philips voert verkopen op

Philips heeft zijn verkopen afgelopen jaar opgevoerd. Daarmee heeft het zorgtechnologieconcern voldaan aan de eigen financiële doelstellingen. Philips kondigde dinsdag verder een dividendverhoging aan en de start van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro.

De jaaromzet dikte op vergelijkbare basis met 5 procent aan tot 18,1 miljard euro. Topman Frans van Houten wijst erop dat er in het vierde kwartaal wederom goede groei werd behaald met het onderdeel diagnose en behandeling. Bij persoonlijke verzorging was de groei iets minder sterk, maar nog altijd in lijn met de verwachtingen van het bedrijf.

Verder kwam er vorig jaar voor 10 procent meer aan orders binnen dan in 2017. Dit was onder meer te danken aan nieuwe opdrachten op het vlak van zogeheten Connected Care en informatiesystemen. Philips slaagt er de laatste tijd in om veel nieuwe contracten van onder meer ziekenhuizen in de Verenigde Staten in de wacht te slepen. Zo zijn er deals afgesloten met Dartmouth-Hitchcock Health en NewYork-Presbyterian Hospital. In China worden daarnaast goede zaken gedaan bij de diagnosetak. Philips ziet hier een aanhoudend „positief momentum”.

De nettowinst over 2018 viel overigens lager uit. Onder de streep bleef bijna 1,1 miljard euro over, tegen 1,9 miljard euro in het voorgaande jaar. Die winstdaling had vooral te maken met het afbouwen van het belang in voormalige verlichtingsdivisie Signify. Van dat bedrijf heeft Philips nu nog 16,5 procent van de aandelen in handen.

De winst uit voortgezette activiteiten ging wel omhoog, van 1 miljard tot iets meer dan 1,3 miljard euro. Philips is door dit alles in staat om het dividend voor aandeelhouders met 6 procent op te schroeven. Ook herhaalde het concern zijn financiële doelstellingen voor de komende jaren.