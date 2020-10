Philips verliest kort geding over misgelopen opdracht Defensie

Zorgtechnologieconcern Philips heeft een kort geding verloren van de Nederlandse staat over een opdracht voor de levering van defibrillatoren aan het ministerie van Defensie. In de zaak eiste de multinational dat de aan een ander bedrijf gegunde order zou worden teruggedraaid vanwege vermeende fouten in de aanbestedingsprocedure. Maar de rechter in Den Haag ging daar niet in mee.

Het ging om apparaten die bij een hartaanval gebruikt kunnen worden en die zelfs niet-getrainde gebruikers stapsgewijs vertellen hoe ze het apparaat moeten gebruiken. Defensie gaf voor de levering van deze automatische externe defibrillatoren de voorkeur aan apparaten van het bedrijf Fuego-Tiel.

Maar Philips stelde dat de producten van Fuego-Tiel toen nog niet in alle situaties een geluid maakten, terwijl dat wel een van de eisen in de aanbesteding was. Volgens de rechter heeft Philips dit niet voldoende aannemelijk kunnen maken.