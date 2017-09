Philips vangt bot bij hof om kartelboete

Philips heeft bot gevangen bij het Europees Hof van Justitie in een rechtszaak tegen een miljardenboete wegens verboden prijsafspraken. Het hof wees donderdag het beroep van Philips en het Zuid-Koreaanse LG af. Het hof volgde daarmee de aanbeveling die de advocaat-generaal in mei al deed.

De Europese Commissie legde eind 2012 kartelboetes op aan in totaal zeven elektronicabedrijven over gesjoemel tussen 1996 en 2006 voor kathodestraalbuizen. Die werden destijds gebruikt in beeldschermen en monitors.

Philips kreeg zelf een boete van 313 miljoen euro. Samen met LG kreeg het nog een boete van 392 miljoen euro, waar Philips voor de helft voor opdraait. Het medisch technologiebedrijf nam in december al een voorziening van 509 miljoen euro voor de boetes.