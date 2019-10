Philips onderuit op Damrak na winstalarm

Het aandeel Philips ging donderdag onderuit op het Damrak na een winstwaarschuwing. Het zorgconcern waarschuwde voor de impact van de handelsoorlog op de marges van het bedrijf. De Europese beurzen gingen omlaag. Alle ogen zijn gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die later op de dag in Washington worden hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 560,68 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 816,94 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,5 procent na een sterker dan verwachte daling van de Duitse export in augustus.

Aan het handelsfront meldde The New York Times dat de Trump-regering toestemming wil geven aan sommige Amerikaanse bedrijven om technologie te verkopen aan het Chinese Huawei, dat op een zwarte lijst staat. Het zou dan gaan om producten die geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid van de VS.

Philips bungelde onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 8 procent. Het zorgtechnologieconcern voelt de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS. Hogere tarieven tussen de economische grootmachten zorgen voor een daling van de winstmarges bij Connected Care. Daarbovenop doet Philips een afschrijving van 78 miljoen euro.

Sterkste stijger in de AEX was verzekeraar Aegon met een winst van 1,3 procent. Adyen won 0,8 procent. Het betaalbedrijf gaat de betalingen voor webwinkel PatPat verwerken. In de MidKap was chipbedrijf ASMI de grootste daler met een min van ruim 1 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam stond bovenaan met een plus van 1 procent.

In Parijs dikte LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) 4 procent aan. De Franse producent van luxegoederen boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Daarbij leken de aanhoudende protesten in Hongkong, een belangrijke markt voor LVMH, het bedrijf weinig te deren. Vooral met mode en lederwaren werden goede zaken gedaan. Concurrent Kering steeg 2,7 procent.

De euro was 1,1014 dollar waard, tegen 1,0979 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 52,42 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,3 procent tot 58,17 dollar per vat.