Philips Lighting zakt op groen Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Beleggers kijken vooral uit naar de verklaring die Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 540,47 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 823,95 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen kregen er tot 0,4 procent bij.

Philips Lighting was de grootste daler in de MidKap met een min van bijna 2 procent. Philips verkleinde het belang in zijn voormalige verlichtingsdivisie. Het gezondheidstechnologiebedrijf verkocht ongeveer 16,2 miljoen aandelen voor 32,10 euro per stuk. De opbrengst van de verkoop is circa 520,7 miljoen euro. Philips steeg 0,3 procent in de AEX.