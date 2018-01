Philips Lighting sluit halogeenfabriek Aken

Philips Lighting sluit zijn laatste fabriek voor halogeencomponenten in Europa. Het complex in Aken gaat in augustus dit jaar dicht, waardoor 158 banen verloren gaan.

Volgens Lighting hangt de sluiting samen met de nieuwe koers van het bedrijf. De onderneming concentreert zich tegenwoordig meer op slimme led-verlichtingssystemen. De Europese Unie heeft bovendien een ban aangekondigd op de verkoop van halogeenlampen. Dat verbod op de variant van de gloeilamp gaat in op 1 september dit jaar.

Het is al de tweede ingreep bij Lighting die deze week het nieuws haalt. Dinsdag werd bekend dat Lighting gaat snijden in zijn onderzoeksafdeling op de High Tech Campus in Eindhoven. Daar worden 118 van de ruim 350 arbeidsplaatsen geschrapt. De banen die daar sneuvelen zijn ook voornamelijk functies de minder relevant zijn voor de nieuwe koers van het bedrijf. Philips Lighting heeft wereldwijd ruim 33.000 medewerkers in dienst.