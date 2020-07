‘Philips leverde Amerikanen te dure beademingsapparatuur’

De Verenigde Staten hebben te midden van de corona-uitbraak mogelijk tot een half miljard dollar te veel betaald voor beademingsapparatuur van Philips. Dat beweren Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Volgens een rapport van een speciale commissie heeft Philips de regering van president Donald Trump een bepaald model van beademingsapparatuur geadviseerd, omdat daarin betere schermpjes opgenomen zouden zijn. Maar volgens de commissie zouden de schermpjes exact hetzelfde zijn als die in een goedkoper model waar eerder voor werd gekozen in Washington, tijdens het bewind van Barack Obama.

Philips zegt zich niet te kunnen vinden in de conclusies van het rapport. „Ik wil graag duidelijk maken dat Philips in geen enkel geval de prijzen heeft verhoogd om te profiteren van de crisissituatie”, reageert topman Frans van Houten. Het Nederlandse concern is er volgens hem juist trots op dat het met zijn zorgtechnologie een bijdrage levert aan de bestrijding van de viruspandemie.

Philips geeft wel toe dat de beademingsapparatuur die enkele jaren terug werd geleverd in de VS goedkoper was. Maar dat kwam volgens het bedrijf omdat toen sprake was van een onderzoeks- en ontwikkelingscontract. Daarbij werden de apparaten eenmalig ver onder de commerciële waarde van de hand gedaan.