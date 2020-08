Philips koopt Amerikaanse ontwikkelaar van medische apparatuur

Zorgtechnologieconcern Philips neemt het Amerikaanse Intact Vascular over. Dat is een ontwikkelaar van medische apparaten voor de behandelingen rond bijvoorbeeld bloedvaten. Met de deal zijn honderden miljoenen dollars gemoeid.

Volgens Philips zorgt de overname voor een welkome aanvulling aan zijn bestaande portfolio aan behandeloplossingen. Zo voegt Philips hierdoor het Tack Endovascular System toe aan zijn aanbod. Dit is een implantaat dat de bloedstroom in de kleine vaten van ledematen effectief herstelt, en tegelijk genezing bevordert en de ledematen spaart.

Philips betaalt in eerste instantie 275 miljoen dollar, later volgt nog een uitgestelde betaling waarvoor Philips nu al 85 miljoen dollar voor opzijzet. Intact Vascular is opgericht in 2011 en heeft zijn hoofdkantoor in Wayne, Pennsylvania. Na de overname zal Intact Vascular onderdeel worden van Philips’ zogeheten Image-Guided Therapy-activiteiten. De deal kan waarschijnlijk in het derde kwartaal worden afgerond.