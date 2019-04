Philips klimt op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag vrijwel vlak geopend. De andere Europese beurzen begonnen gemengd. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. De beurshandel stond verder opnieuw in het teken van bedrijfsresultaten. Op het Damrak werd Philips hoger gezet na publicatie van de kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel nagenoeg ongewijzigd op 567,11 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 819,85 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt steeg 0,3 procent. Parijs daalde 0,1 procent en Londen bleef vrijwel vlak.

Philips klom ruim 1 procent bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern blijft gestaag groeien. Het bedrijf voerde in de eerste maanden van het jaar winst en omzet op. Topman Frans van Houten sprak in een toelichting van een „redelijke start van het jaar” en stipte in het bijzonder de groei aan bij de divisie Personal Health.