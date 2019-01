Philips in kopgroep AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien na de verliesbeurt een dag eerder. Op het Damrak werden de resultaten van Philips goed ontvangen. Beleggers hielden verder de blik gericht op de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 512,24 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 719,49 punten. De beursgraadmeter in Parijs klom 0,1 procent en Frankfurt daalde 0,3 procent. Londen won 0,6 procent.

Philips behoorde tot de kopgroep bij de hoofdfondsen met een winst van 1,4 procent. Het zorgtechnologieconcern wist de omzet afgelopen jaar op te voeren en kondigde een dividendverhoging aan. Ook start Philips een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro.

Tankopslagbedrijf Vopak ging aan kop met een plus van 1,6 procent na een adviesverhoging door Kempen. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. In de MidKap voerde GrandVision de stijgers aan met een plus van 0,9 procent. De optiekketen liet weten online-opticien Charlie Temple over te nemen. Vastgoedbedrijf Wereldhave noteerde ex-dividend en zakte 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven verloor funderingsspecialist Sif 2,4 procent na een adviesverlaging door NIBC. Vastgoedinvesteerder NSI klom 0,7 procent. Het bedrijf zag de huuropbrengsten dalen in 2018. De waarde van de bezittingen steeg wel.

In Frankfurt zakte SAP 2,1 procent. Beleggers waren niet tevreden over de jaarresultaten van de Duitse softwaremaker. Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers zakte 4,8 procent na tegenvallende kwartaalcijfers.

In Stockholm daalde de producent van huishoudelijke apparatuur Electrolux 0,7 procent na zwakke resultaten van de Amerikaanse concurrent Whirlpool. De Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian Air kondigde een aandelenuitgifte aan en zag 17 procent aan beurswaarde verdampen.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1445 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 52,15 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 60,07 dollar per vat.