Philips en IMCD koplopers in groene AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam stond maandag licht in het groen. Ook de andere Europese beurzen gingen iets vooruit na de stevige winstbeurt op vrijdag. Beleggers bleven vooral gespitst op de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de geleidelijke versoepeling van de lockdown in sommige Europese landen. Op het Damrak werden de handelsberichten van de AEX-bedrijven Philips en IMCD goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 509,32 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 683,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Philips won 4,3 procent en ging aan kop bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologiebedrijf zag de omzet en winst in het eerste kwartaal dalen als gevolg van het coronavirus. Wel kreeg het bedrijf fors meer orders binnen voor professionele producten, waaronder beademings- en beeldvormingsapparatuur. In de tweede jaarhelft hoopt Philips wel weer te kunnen groeien.

IMCD steeg 4 procent. De chemicaliƫndistributeur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst ondanks beperkingen vanwege de coronacrisis. Het Rotterdamse bedrijf zegt open te kunnen blijven, zelfs in de meest strenge lockdowns.

Air France-KLM won 0,6 procent in de MidKap. Luchtvaartmaatschappij KLM ziet af van de beoogde verhoging van het variabele loon van topman Pieter Elbers vanwege de onrust die is ontstaan door het voorstel. Bij de kleinere bedrijven daalde AMG 1,3 procent na het intrekken van zijn prognose voor dit jaar. Volgens de metalenspecialist is het door de coronacrisis moeilijk om in te schatten wanneer omzetten gerealiseerd zullen worden.

In Parijs klom Vivendi 2,6 procent. Het Franse mediabedrijf zag de kwartaalomzet stijgen onder aanvoering van zijn muziekdivisie Universal. Airbus won 1 procent. De vliegtuigmaker stuurt tijdelijk 3000 personeelsleden van zijn Franse fabrieken naar huis. Vanwege de virusuitbraak is er zeker tot half mei geen werk voor de werknemers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 18 procent tot 14,97 dollar. Dat komt vooral doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis en de vrees dat de opslagcapaciteit in de Verenigde Staten is bereikt. Brentolie daalde minder hard, met 2,3 procent tot 27,44 dollar. De euro was 1,0863 dollar waard, tegen 1,0879 dollar op vrijdag.