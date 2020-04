Philips blinkt uit op beurs na kwartaalcijfers

Philips was maandag een grote uitblinker op de beurs in Amsterdam vanwege een goed ontvangen kwartaalbericht. Beleggers bleven verder vooral gespitst op de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de geleidelijke versoepeling van de lockdown in sommige Europese landen. De belangrijkste beursgraadmeters in Europa sloten positief, ondanks een flinke daling van de Amerikaanse olieprijs.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 512,76 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 680,68 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Veel graadmeters doken in de loop van de middag in de min, maar veerden op na een koersstijging van diverse grote techfondsen op Wall Street.

Philips (plus 6,1 procent) was met afstand koploper in de AEX. Het zorgtechnologiebedrijf zag de omzet en winst in het eerste kwartaal dalen als gevolg van het coronavirus. Maar daar stond tegenover dat het bedrijf fors meer orders binnenkreeg voor professionele producten, waaronder beademings- en beeldvormingsapparatuur. In de tweede jaarhelft hoopt Philips weer te kunnen groeien.

Verder ging chiptoeleverancier ASMI die later deze week met cijfers komt, bijna 5 procent hoger de handel uit. IMCD steeg ook een kleine 5 procent. De chemicaliƫndistributeur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst ondanks beperkingen vanwege de coronacrisis. Het Rotterdamse bedrijf zegt open te kunnen blijven, zelfs in de meest strenge lockdowns.

ABN AMRO verloor 3,5 procent en was daarmee de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. De bank heeft een claim ingediend tegen het Singaporese olieconcern Hin Leong Trading, dat onlangs uitstel van betaling heeft aangevraagd. Ook zou er te weinig zijn gedaan met waarschuwingen over tekortschietend witwasbeleid.

In Parijs won Vivendi 4 procent. Het Franse mediabedrijf zag de kwartaalomzet stijgen onder aanvoering van zijn muziekdivisie Universal. Airbus daalde ruim 2 procent. De vliegtuigmaker stuurt tijdelijk 3000 personeelsleden van zijn Franse fabrieken naar huis. Vanwege de virusuitbraak is er zeker tot half mei geen werk voor de werknemers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte maar liefst 43,6 procent tot 10,31 dollar. Het gaat om het laagste niveau sinds de jaren tachtig. Dat komt vooral doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis en de vrees dat de opslagcapaciteit in de Verenigde Staten is bereikt. Brentolie daalde minder hard, met 5,7 procent tot 26,47 dollar. De euro was 1,0873 dollar waard, tegen 1,0879 dollar op vrijdag.