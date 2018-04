Philips blijft langer op High Tech Campus

Philips blijft nog jaren huurder op de High Tech Campus in Eindhoven. Het zorgtechnologieconcern heeft zijn huurcontract voor de campus verlengd tot 2032, zo werd woensdag bekendgemaakt. Financiële details werden niet verstrekt.

Op de campus zijn onder meer de Nederlandse afdelingen voor onderzoek, ontwerp en innovatie van Philips gevestigd. In totaal werken ruim 4100 werknemers van het bedrijf in elf gebouwen op het Eindhovense terrein. Philips huurt er ruim 85.000 vierkante meter.

Philips is zelf grondlegger van de High Tech Campus, maar verkocht het terrein in 2012 voor 425 miljoen euro aan een groep investeerders. In totaal hebben 160 verschillende bedrijven er een vestiging, waaronder IBM, Intel, Shimano en ASML.