Philips-baas rekent op grote belangstelling voor huishoudtak

Philips-baas Frans van Houten denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor de divisie huishoudelijke apparaten. Dat zei hij in een toelichting op het besluit om het onderdeel Domestic Appliances in de etalage te zetten. Volgens Philips past de divisie die onder meer airfryers en koffiezetapparaten maakt niet in de strategie van de onderneming.

Philips heeft zichzelf de laatste jaren meer en meer getransformeerd tot louter een gezondheidstechnologieconcern. Eerdere onderdelen waar afscheid van werd genomen, waren onder meer de chipdivisie en de verlichtingstak. Die werden door het bedrijf op eigen benen gezet.

Ook Domestic Appliances krijgt nu een eigen juridische structuur. De vraag is of het net als de chipstak en de verlichtingsdivisie een eigen notering zal krijgen, of dat het onderdeel zal worden verkocht. Philips benadrukt dat het ontvlechtingsproces pas net is begonnen en dat alle opties op tafel liggen.

Philips is met de huishoudtak actief in zeker honderd landen. Volgens Van Houten heeft het ontvlechten van de divisie nogal wat voeten in de aarde. Het verkoopproces duurt zeker een jaar een mogelijk 18 maanden. Over de kosten daarvan, kon Van Houten nog niet veel zeggen. In de loop van dit jaar verwacht hij daar meer over bekend te kunnen maken.

Het merk Philips zal ook na de afsplitsing van het onderdeel blijven bestaan voor bijvoorbeeld koffiemachines of airfryers. Dergelijke afspraken kwam Philips eerder ook overeen met de televisies of lampen van het merk.

De miljarden die verkoop van het onderdeel oplevert, zullen worden gebruikt voor verschillende bedrijfsdoeleinden. Van Houten sprak onder meer van overnames op het gebied van gezondheidstechnologie, maar ook over beloningen aan aandeelhouders. Sowieso zal een verkoop de flexibiliteit van de onderneming vergroten, verzekerde hij.

Van Houten erkent dat hij wel vaker gevraagd is naar de toekomst van de huishoudelijke divisie, die strategisch niet meer zou passen. Dat nu is besloten de opties voor de divisie te onderzoeken, heeft ook met timing te maken. Zo is het onderdeel nu drie keer winstgevender dan een paar jaar geleden en is sprake van substantiële groei. Daarmee is nu de juiste tijd voor een verkoop, aldus de topman.