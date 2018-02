Philip Morris verkoopt weer minder sigaretten

Philip Morris heeft afgelopen kwartaal wederom minder sigaretten verkocht. Toch lukte het de rookwarengigant om de omzet stevig op te krikken door de prijzen van de pakjes te verhogen.

Philip Morris verkocht in de laatste drie maanden van het jaar ruim 196 miljard sigaretten, een daling van dik 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de verkoop van andere producten zoals elektronische sigaretten ongeveer vier keer zo hoog uitviel, ook al kwam die in absolute aantallen niet in de buurt van die van gewone sigaretten.

De omzet van de maker van Marlboro-sigaretten, exclusief de accijnzen, kwam uit op 8,3 miljard dollar. Dat is 19 procent meer dan een jaar eerder. De winst daalde met meer dan de helft tot 694 miljoen dollar. Die daling is echter volledig toe te schrijven aan de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Voor 2018 wordt een verbetering van de winst voorzien.