Philip Morris trekt vooruitzichten voor 2020 in om corona

Sigarettenproducent Philip Morris International trekt zijn verwachtingen omtrent de winst voor heel 2020 in. Noodmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus raken de verkoop van tabakswaren, met name in belastingvrije winkels op luchthavens. Volgens de maker Marlboro- en L&M-sigaretten is het nog onduidelijk hoe de pandemie de resultaten de rest van het jaar beïnvloedt.

De sigarettenfabrikant boekte in het eerste kwartaal nog wel een hogere omzet en winst. De opbrengsten stegen met 6 procent tot 7,1 miljard dollar. Daarbij profiteerde het bedrijf voornamelijk van de toegenomen verkoop van elektrisch verhitte tabakswaren, wat als alternatief voor sigaretten wordt aangeboden. De nettowinst steeg daarbij met 35 procent tot 1,8 miljard dollar.

In het tweede kwartaal verwacht Philip Morris een daling van de omzet tussen de 8 en 12 procent als gevolg van de wereldwijde virusuitbraak. Dat komt deels doordat er amper luchtvaartpassagiers zijn die belastingvrij tabak kopen. Daarnaast loopt door de wereldwijde lockdowns de verkoop van de IQOS veel minder hard. Met dit elektronische alternatief voor sigaretten hoopt Philip Morris juist nieuwe klanten te winnen, nu steeds meer mensen roken hebben afgezworen.