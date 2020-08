Pharming uitblinker op groen Damrak

Het aandeel Pharming was maandag in trek op de Amsterdamse beurs dankzij positief nieuws over een mogelijk coronamedicijn van de biotechnoloog. De Europese aandelenbeurzen wonnen terrein. De hoop op extra stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie zorgden voor enig optimisme bij beleggers. Verder ging de aandacht uit naar de spanningen tussen de Verenigde Staten en China over de Chinese technologiebedrijven en de Chinese inmenging in Hongkong.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 561,21 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 794,95 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent.

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarden open te staan voor hervatting van besprekingen over een pakket economische stimuleringsmaatregelen. President Donald Trump ondertekende zaterdag een decreet om de Amerikaanse economie te ondersteunen omdat hij vond dat de onderhandelingen tussen de Republikeinen en Democraten te lang duurden.

Pharming maakte een koerssprong van ruim 8 procent in de MidKap. De biotechnoloog liet weten een eerste patiënt te hebben behandeld in een uitgebreide studie naar een medicijn dat mogelijk helpt tegen corona. Voor het onderzoek zullen maximaal 150 patiënten met een ernstige longontsteking worden behandeld met het middel Ruconest.

BAM won 1,1 procent. De bouwer heeft van zijn banken wat financiële lucht gekregen. De onderneming kreeg voor een periode van twaalf maanden een aantal vrijstellingen op bepaalde bankafspraken na tegenvallers.

Koploper in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 4 procent. Verzekeraar NN Group (min 5,2 procent) noteerde ex dividend. Techinvesteerder Prosus (min 2,2 procent) zette de daling voort. Het aandeel zakte vrijdag al 4 procent na het Amerikaanse verbod om zaken te doen met het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft.

In Parijs steeg Suez 3 procent. De Duitse miljardair Dieter Schwarz, eigenaar van winkelketens Lidl en Kaufland, heeft naar verluidt zijn oog laten vallen op de Europese afvalverwerkingsactiviteiten van het Franse concern. De waarde van het onderdeel wordt geschat op zo’n 3 miljard euro.

De euro was 1,1766 dollar waard tegen 1,1789 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 41,75 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 44,80 dollar per vat.