‘Pharma Bro’ komt niet onder celstraf uit

De omstreden Amerikaanse zakenman en farmaciemagnaat Martin Shkreli (36) komt niet onder zijn celstraf uit. Een rechter in New York heeft het beroep van Shkreli, bijgenaamd ‘Pharma Bro’, afgewezen.

Shkreli kreeg in maart vorig jaar te horen dat hij zeven jaar de cel in moest omdat hij investeerders van zijn vroegere bedrijf Retrophin had opgelicht. Hij zat toen al enige tijd in de gevangenis vanwege de piramidezwendel.

Het was niet de eerste keer dat Shkreli in opspraak kwam. In 2015 verhoogde hij als baas van farmaciebedrijf Turing van de ene op de andere dag de prijs van een levensreddend medicijn voor aidspatiënten van 13,50 dollar naar 750 dollar per pil. Pas na grote ophef kwam hij op dat besluit terug.

Het enfant terrible van de Amerikaanse geneesmiddelenindustrie werd eerder dit jaar overgeplaatst naar een zwaarder beveiligde gevangenis. Dat gebeurde nadat The Wall Street Journal er achter was gekomen dat hij vanuit zijn cel met behulp van een mobieltje zijn bedrijf Turing bleef runnen. Zijn vrijlating staat nu gepland voor oktober 2023.