„PGGM wil meebieden op chemietak AkzoNobel”

Pensioenbeheerder PGGM heeft de handen ineengeslagen met de Amerikaanse investeerder Apollo voor een bod op de chemietak van AkzoNobel. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op gezag van bronnen die bekend zijn met de plannen.

Door een Nederlandse partij bij het bod te betrekken zou Apollo zijn kans op succes willen vergroten. Eerder werd al gemeld dat de investeerder samen zou optrekken met het Duitse chemieconcern Lanxess, om ook de nodige kennis van de sector in de strijd te kunnen gooien.

Om te laten zien dat het Apollo menens is, zou de investeerder zich hebben teruggetrokken uit andere lopende biedingsprocessen in de chemiebranche. Zo is de firma volgens FT niet langer in de race voor activiteiten die te koop staan door de voorgenomen fusie tussen de leveranciers van industriële gassen Linde en Praxair.

Een woordvoerder van PGGM wilde geen commentaar geven „op deze specifieke zaak”. Wel zei hij dat PGGM wel vaker op een manier als deze, dus als co-investeerder, investeringen doet.

AkzoNobel is bezig zijn chemiedivisie af te splitsen en te verkopen aan de hoogste bieder. De opbrengst wordt geschat op zo’n 10 miljard euro. Er zijn volgens FT nog vier investeerders in de race, waarvan Apollo er een is. De andere gegadigden zijn naar verluidt Carlyle, Bain Capital en HAL Investments.

Het verf- en chemiebedrijf moest zich vorig jaar fel verdedigen tegen een ongewenste overname door PPG Industries. Veel aandeelhouders waren niet blij dat AkzoNobel niet eens het gesprek aan wilde gaan met zijn Amerikaanse branchegenoot. Door de opbrengst van de veiling door te sluizen, hoopt het bedrijf hen weer tevreden te stellen.

Bij de publicatie van voorlopige jaarcijfers vorige week liet AkzoNobel weten dat de opsplitsing inmiddels intern is afgerond. Het bedrijf verwacht de verkoop of juridische afsplitsing van de chemiedivisie in april te kunnen afronden.