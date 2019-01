PGGM trekt boycot banken Israël in

De boycot die pensioenverzekeraar PGGM in februari 2014 uitvaardigde tegen vijf Israëlische banken, is dinsdag ingetrokken.

Dat werd dinsdag gemeld op de website van het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Het gaat om Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank en de Mizrahi Tefahot Bank. Ze kwamen in 2014 op de zwarte lijst van PGGM terecht omdat ze betrokken zouden zijn bij het financieren van de bouw van Joodse nederzettingen. Volgens de banken verboden de wetten in Israël hen niet om hun diensten te verlenen aan de nederzettingen.

Pensioenverzekeraar PGGM besloot destijds geen zaken meer met de banken te doen omdat de internationale rechtspraak de nederzettingen in bezet Palestijns gebied in toenemende mate bestempelde als illegaal. Over de boycot van PGGM ontstond veel commotie. De Nederlandse ambassadeur in Israël werd zelfs op het matje geroepen.

Met het besluit van de pensioenverzekeraar waren enkele miljoenen gemoeid.