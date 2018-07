PGGM steekt half miljard in drinkwater

Pensioenbelegger PGGM steekt 601 miljoen dollar, oftewel ruim een half miljard euro, aan Nederlands pensioengeld in het Amerikaanse drinkwaterconcern Suez Water Resources. Het gaat om een deelneming van 20 procent in vijftien gereguleerde waterleidingbedrijven, voornamelijk in het noordoosten van de Verenigde Staten.

Suez Water Resources is een dochter van het Franse nutsconcern Suez. Het voorziet 2,1 miljoen mensen van drinkwater in de staten New Jersey, New York, Idaho, Pennsylvania, Delaware en Rhode Island. Het is daarmee een van de grootste particuliere waterbedrijven van de VS.

„Een beleggingsmogelijkheid als deze is schaars en past uitstekend in onze portefeuille”, zegt Erik van de Brake, hoofd Infrastructuur bij PGGM. De deal wordt naar verwachting volgend jaar afgerond.

PGGM wil in 2020 voor 20 miljard euro aan beleggingen hebben gedaan, die zowel een marktconform financieel rendement hebben als een meetbare bijdrage leveren aan oplossingen op het gebied van schoon water, voedselzekerheid, klimaat en zorg. Halverwege dit jaar was voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), de bekendste klant van PGGM, een kleine 13 miljard euro op deze wijze belegd.