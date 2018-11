„PGGM en APG willen belang in Zaventem kopen”

De Nederlandse pensioenuitvoerders PGGM en APG zijn in de race om een belang van 36 procent in de Brusselse luchthaven Zaventem over te nemen van de Australische investeerder Macquarie. Beiden willen dat belang, dat op ongeveer 1,5 miljard euro wordt gewaardeerd, met een aantal partners overnemen, hebben ingewijden aan persbureau Bloomberg laten weten.

PGGM wil samen met verzekeraars Allianz en AG en het Canadese Pension Plan Investment Board het belang overnemen. APG heeft de krachten gebundeld met de Australische investeerder QIC. De Australische investeerder IFM en het Canadese pensioenfonds Omers willen het belang naar verluidt zelfstandig overnemen.

De deadline voor het indienen van een bod is half januari.