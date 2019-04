PFZW steekt miljoenen in groene gasproducent

Pensioenfonds PFZW investeert miljoenen in een bedrijf uit Alkmaar dat uit biologisch afval gas opwekt. SCW Systems kan op grote schaal ‘groen’ gas produceren voor huishoudelijk gebruik of de industrie. Daarmee kan in 2023 in circa 3 procent van de totale Nederlandse vraag naar gas worden voorzien, verwacht het zorgfonds.

Het bedrijf produceert methaangas door afval als rioolslib, tuinafval of voedselresten op hoge temperatuur en onder grote druk te vergassen. Als bijproduct ontstaat waterstof, die als grondstof kan dienen voor de chemische industrie of de energiesector.

De technologie zou vooral voor de industrie interessant zijn. Die sector moet flink verduurzamen om aan klimaatdoelstellingen te voldoen, maar zal aan beschikbare middelen voor opwekking van groene elektriciteit lang niet genoeg hebben.

PFZW heeft via pensioenuitvoerder PGGM een minderheidsbelang genomen in SCW Systems. Hoeveel geld er exact in het zes jaar oude bedrijf is gestoken, maakte het fonds niet bekend.