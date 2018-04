PFZW geeft mensen kijkje in eigen financiën

Deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) kunnen binnenkort via hun smartphone, tablet of computer snel een overzicht krijgen van wat het voor hen zou betekenen als ze vervroegd met pensioen gaan of minder gaan werken. Volgens het pensioenfonds gaat het om de eerste tool op de Nederlandse markt die gebruikers in staat stelt zo veel gegevens over hun eigen financiën bijeen te brengen.

Met de nieuwe toepassing kunnen ook gegevens worden ingezien uit de bestanden van de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV. Zo hoeven mensen niets zelf uit hun eigen administratie te halen, is het idee. De zogeheten Toekomst Verkenner is bij wijze van proef al beschikbaar voor een selecte groep mensen. Naar verwachting wordt de tool vanaf mei gefaseerd toegankelijk voor alle ruim 2,6 miljoen deelnemers van PFZW.