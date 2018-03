Pfizer zit met Advil-tak in zijn maag

De verkoop van de consumentengezondheidstak wordt een hoofdpijndossier voor de Amerikaanse farmaceut Pfizer. Branchegenoot GlaxoSmithKline (GSK) heeft zijn bod op de divisie, die onder meer Advil-pijnstillers en Centrum-multivitamines maakt, teruggetrokken. Er zijn nu voor zover bekend geen gegadigden meer over.

Pfizer hoopte 20 miljard dollar binnen te harken voor het bedrijfsonderdeel, maar de gegadigden haakten een voor een af. RB (het voormalige Reckitt Benckiser) en Johnson & Johnson gingen GSK daarbij al voor.

Het is nu de vraag wat Pfizer gaat doen. Het bedrijf kan ervoor kiezen de hele verkoopprocedure af te blazen of uit te stellen. Een andere optie is een afsplitsing. Een beslissing wordt de komende weken verwacht. In die tijd zou zich ook nog een nieuwe overnamekandidaat kunnen melden.