Pfizer en BioNTech vragen goedkeuring aan voor coronavaccin

De Amerikaanse farmaceut Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech zullen vrijdag nog goedkeuring aanvragen voor hun coronavaccin. De aanvraag dienen ze in bij de Amerikaanse medicijnautoriteit, de Food and Drug Administration (FDA).

Volgens de indieners kan bij de FDA gebruik worden gemaakt van een versnelde toelatingsprocedure, omdat het om een noodsituatie gaat. Daarmee zou het vaccin voor de jaarwisseling al in de Verenigde Staten beschikbaar kunnen zijn.

Het beoordelingsproces van de FDA duurt normaal gesproken ongeveer zes tot tien maanden, afhankelijk van de noodzaak van het kandidaatmedicijn. Sommige behandelingen, zoals bepaalde kankermedicijnen, worden in slechts enkele maanden beoordeeld. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van Covid-19.

Ook branchegenoot Moderna zei eerder met zijn vaccin dicht bij de aanvraag van een versnelde goedkeuring te zitten. De vraag is of die aanvraag op tijd is om door de speciale FDA-commissie die van 8 tot 10 december bijeenkomt, getoetst te worden.

De FDA is overigens niet het enige Amerikaanse agentschap dat de vaccins moet keuren. Een andere groep adviseurs voor de Centers for Disease Control and Prevention moet ook een oordeel vellen over het vaccin en aanbevelingen doen over wie er moet worden gevaccineerd.

Ook in Europa lijkt een aanvraag bij het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in de maak. Maar over een exacte timing is nog niets bekend. Pfizer en BioNTech repten eerder over Europese goedkeuring in de tweede helft van december.