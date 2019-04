Peugeot Citroën lijdt onder embargo Iran

PSA Peugeot Citroën heeft in het eerste kwartaal minder auto’s verkocht. Met name het vertrek uit Iran als gevolg van het Amerikaanse handelsembargo speelde het bedrijf parten.

In totaal verkocht Peugeot Citroën, waar ook Opel, Vauxhall en DS onder vallen, in de eerste drie maanden 886.000 auto’s. Dat was een daling van 15,7 procent. In Europa gingen de verkopen omhoog.

De omzet daalde met 1,1 procent tot 18 miljard euro. Daar was niet alleen het vertrek uit Iran debet aan. Ook negatieve wisselkoerseffecten, met name met Turkije en Argentinië, zaten de automaker dwars.

Voor heel dit jaar rekent Peugeot Citroën op een stabiele Europese automarkt. In Latijns-Amerika en China verwacht het Franse autoconcern een krimp van respectievelijk 2 en 3 procent. Daar staat een groei van 5 procent in Rusland tegenover.