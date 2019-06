Peter Schalk zwaait af als voorman van RMU

Peter Schalk (58) zwaait eind dit jaar af als bestuurder van de christelijke vakorganisatie RMU. Dat maakte hij woensdag bekend.

De Veenendaler werkte zo’n 25 jaar bij de RMU. Sinds 1994 was Schalk er directeur, vanaf 2008 bestuurder (raad van bestuur).

De RMU-voorman „heeft mogen werken aan een prachtige organisatie voor werknemers en ondernemers. Het was bijzonder om bezig te mogen zijn met maatschappelijke en ethische vraagstukken die raken aan arbeid en beroep. De Bijbelse waarden en normen zijn daarbij van onschatbare waarde. In de toekomst hoop ik de kennis en ervaring in te zetten op andere plaatsen. In afhankelijkheid van de Heere.”

Ton de Jong, voorzitter van de raad van toezicht, zegt Schalk „na zoveel jaren enorm te gaan missen.” De raad hoopt in het najaar een nieuwe voorman te benoemen. De RMU telt 17.000 leden. Schalk zit namens de SGP in de Eerste Kamer.