Persoonlijke vergoeding bij ontslag mag

De Hoge Raad heeft een deel van de versobering van de ontslagvergoeding uit 2015 ongedaan gemaakt.

Met maatwerk door de rechter tellen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in sommige gevallen toch weer mee, meldde de Volkskrant maandag. Werknemers die in strijd met wettelijke regels zijn ontslagen, kunnen via de rechter een schadevergoeding eisen voor misgelopen loon. De kansen op een nieuwe baan en het arbeidsverleden mogen daarbij zwaar meetellen. „Het kan lelijk in de papieren lopen, maar de individuele rechtvaardigheid is terug”, zegt Stefan Sagel, hoogleraar arbeidsrecht.

De RMU vindt het „een goede zaak” om persoonlijke omstandigheden mee te laten wegen. „Dat doet meer recht aan werknemers bij onterecht ontslag”, zegt Chris Baggerman. De zorg die de RMU hierbij wel heeft, is dat dit een reden kan zijn dat nog meer werkgevers kiezen voor een flexcontract met een looptijd van maximaal 23 maanden omdat dan de transitievergoeding niet geldt. Uit angst voor een hoge billijke schadevergoeding kan de kloof tussen vast en flex nog groter worden.