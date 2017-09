Personeelstekort vaak keerzijde van bruisende sector

Betere omzet, grotere marges en bergen werk: veel economische sectoren draaien als nooit tevoren. Deze blinkende medaille heeft echter een andere, mindere kant.

Die kant heet krapte op de arbeidsmarkt. Want waar haal je zo snel personeel vandaan? En vooral: goed personeel?

Neem nu de transportsector. Toch niet de minste als je de slogan ”Zonder transport staat alles stil” serieus neemt. Uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat Nederlandse transportondernemers het drukker hebben dan ooit. De bedrijvigheid in de sector bereikte in het tweede kwartaal het hoogste punt in zes jaar. Goed nieuws dus.

Omzet- en winstcijfers zijn eveneens moedgevend en zitten over de hele linie in de lift. Maar dat is ook wel nodig, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk. „De sector heeft na de crisis weer wat vet op de botten nodig. In de komende jaren komen er nog stevige investeringen aan in onder andere duurzaam en schoner materieel. Daar moet ruimte voor zijn.”

Chauffeurs

Maar om die schone en duurzame busjes en vrachtwagens rollend te krijgen en te houden, zijn er chauffeurs nodig. En graag goede chauffeurs. Want veel bedrijven hebben toch het liefst Nederlandse jongens op Nederlandse vrachtwagens, zeker bij ondernemers die kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Ze willen dat hun werknemers de klanten in hun eigen taal kunnen aanspreken. Alleszins begrijpelijk.

Jongens die de chauffeursopleiding gaan doen, zijn echter schaars. Het imago van de sector speelt hierbij een rol: veel van huis, veel uren maken en een „karig” basisloon.

Het tekort aan chauffeurs wordt dus steeds groter, blijkt uit het TLN-onderzoek. Bijna 40 procent van de transportondernemingen meldde voor het tweede kwartaal een tekort aan arbeidskracht. De vacaturegraad ligt daarmee op het hoogste punt in bijna tien jaar.

Eenzelfde trend is te zien in andere sectoren. Het UWV liet eerder dit jaar weten dat het tekort aan vakmensen nog jaren zal aanhouden. Zeker in de sectoren waar met de handjes moet worden gewerkt, is er sprake van krapte. En ook daar gaat het om imago. Waarom in weer en wind je geld verdienen als het ook anders kan? Om niet meer argumenten te noemen.

25.000 leerbanen

Niet voor niets lanceerde de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en het UWV enkele maanden geleden de campagne ”25.000 leerbanen”. Dit om jongeren uit het mbo zo snel mogelijk aan een goede baan te helpen in de sectoren waar dit nodig is.

Het UWV noemt bedrijven in de techniek en de ict als belangrijkste knelpunten. Denk aan onderhoudsmonteurs, elektriciens, loodgieters, ontwerper-constructeurs en werkvoorbereiders. In de ict is er behoefte aan programmeurs en systeemanalisten. Ook in de bouw doet de krapte zich gelden en zijn metselaars en timmermannen nodig.

Vaklui zijn nodig om de Nederlandse economie draaiend te houden. En zeker ook chauffeurs, indachtig de slogan van de sector.