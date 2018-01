„Personeelstekort remt groei bedrijfsleven”

Het personeelstekort waar sommige sectoren in Nederland mee kampen, drukt de groei van het bedrijfsleven. Economen van ABN AMRO voorzien voor bijvoorbeeld de bouw, de industrie en de horeca „mooie groeicijfers” in 2018 en 2019. Maar die zouden „nog mooier zijn als de beschikbare vacatures sneller werden ingevuld”, aldus de bank.

In het nieuwe sectorenrapport van ABN AMRO springt vooral de bouwsector eruit. Voor die branche rekenen de kenners bij het financiële concern dit jaar op 4,5 procent en volgend jaar op 4 procent groei. Het tempo waarmee de bouwproductie opkrabbelt uit de dip van de laatste jaren had echter hoger kunnen liggen.

Bijna een op de vijf bouwbedrijven ervaart een belemmerend personeelstekort, zo staat in het rapport. Dit komt vooral doordat instroom van studenten in bouwopleidingen tijdens de crisis is opgedroogd. ABN AMRO denkt dat het nog wel even duurt voor de problemen echt zijn opgelost. Dat is erg onhandig omdat er nu juist zoveel vraag is naar bijvoorbeeld extra nieuwbouwwoningen.

Ook in de industrie, de horeca en de transport speelt het probleem. Zo is er een tekort aan koks, truckers en it’ers. Zelfs de uitzendbureaus hebben al moeite met het vinden van personeel.

Belangrijk knelpunt op de arbeidsmarkt is de zogeheten mismatch, aldus de ABN-economen. „Want ondanks de vraag naar personeel, heeft nog altijd 4,4 procent van de beroepsbevolking geen baan.” Veel werkzoekenden lijken maar niet aan de bak te kunnen komen. „Hun opleiding en ervaring sluit niet aan op de vraag uit de markt.”

ABN wijst erop dat werkgevers die de tekorten niet kunnen opvullen nu ook al zoeken naar krachten buiten de landsgrenzen. Een voorbeeld hiervan is chipmachinefabrikant ASML. Die haalde volgens het rapport afgelopen jaar van de 2500 nieuwe werknemers er ongeveer 60 procent uit het buitenland.

Robots en automatisering zouden in sommige sectoren uitkomst kunnen bieden. Maar dit kost vaak zoveel dat bedrijven het nog niet lonend vinden. „Tot die tijd blijft de vraag naar personeel hoog. Dat zet de komende twee jaar een rem op de groei, hoe mooi die ook is.”