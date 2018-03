Personeelstekort belemmert economische groei

Bedrijven die goed zijn voor bijna 13 procent van de Nederlandse economie worden belemmerd in hun groei, omdat er geen personeel is om aan de vraag te voldoen. Halverwege 2017 werd 7 procent van de economie geremd in haar groei door personeelstekorten.

Dat stelt Nic Vrieselaar, econoom bij de Rabobank, in een toelichting op de cijfers die hij op verzoek van De Telegraaf heeft geanalyseerd.

„In bijna alle sectoren zijn vacatures lastiger in te vullen”, zegt Vrieselaar. Alleen in de branche cultuur, sport en recreatie is de krapte sinds het tweede kwartaal van 2017 iets afgenomen. In veel andere sectoren is het aandeel bedrijven met tekorten sindsdien verdubbeld, of nog erger.