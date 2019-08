Personeelskrapte transportsector neemt af

De tijden dat ondernemers in de transportbranche met de handen in het haar zaten vanwege nijpende personeelstekorten lijken voorbij te zijn. Het gebrek aan arbeidskrachten neemt af, stelt het economisch bureau van ABN AMRO in een nieuw rapport.

In het afgelopen najaar gaf nog 35 procent van de ondernemers aan een tekort aan werknemers te ervaren als belemmering voor groei van hun bedrijf. Dat was toen een nieuw record. In mei daalde dat percentage naar 29 procent, zeggen analisten van de bank. Vooral ondernemers in de opslagsector kwamen gemakkelijker op het spoor van geschikte werknemers.

Transportbedrijven lieten in het eerste kwartaal van dit jaar een omzetgroei van 4,6 procent zien. De zaken gingen vooral goed bij ondernemingen in de binnenvaart waar de schippers hoge prijzen konden vragen. Het vervoer van de ladingen werd duurder vanwege beperkte capaciteit als gevolg van lange periodes met laag water.