‘Personeelsgebrek door coronacrisis bedreigt oogst aspergetelers’

Door de uitbraak van het coronavirus en de naderende paasdagen kiezen veel Oost-Europese seizoensarbeiders ervoor om hun familie thuis op te zoeken, merken bedrijven die afhankelijk zijn van seizoensarbeid. Aspergetelers komen lastig of niet aan voldoende personeel voor de oogst. Ook brancheorganisatie LTO Nederland maakt zich zorgen.

„Wij zijn heel erg bezorgd over de oogst dit jaar”, aldus aspergeteler Carmen Berkers uit het Brabantse Liessel. „Wij hebben hier normaal gesproken een Poolse man die ons helpt met onze vier hectare, maar hij is terug naar huis gegaan. Net tien minuten geleden hoorden we van een uitzendbureau dat een man uit Bulgarije ons misschien komt helpen met steken.”

Berkers vertelt dat collega’s dezelfde zorgen hebben. „Een van hen heeft acht hectare staan, en maar drie hectare klaargemaakt voor de oogst. Meer zit er nu voor hem niet in.” Daarnaast is het een onzekere tijd voor Berkers en haar man omdat restaurants, die normaal veel asperges afnemen, gesloten zijn. Zij hoopt op aanloop bij de automatiek aan de weg bij de boerderij om dat omzetverlies op te vangen.

De grote aspergeteler Teboza uit het Noord-Limburgse Helden (200 hectare) begint vroeg in het seizoen met steken en heeft daardoor voldoende personeel kunnen regelen. Wel hoort verkoopmedewerker Jan Muurmans dat het voor veel aspergetelers lastig is om aan genoeg mankracht te komen voor de oogst. „Ook ons heeft het meer moeite gekost dan normaal om genoeg handen bij elkaar te krijgen. Veel Poolse mensen zijn teruggegaan naar hun gezin, en begrijpelijk.”

Muurmans merkt dat er veel onduidelijkheid in de sector is. „De regelgeving omtrent grenssluitingen en personenverkeer verandert snel en die veranderingen zijn lastig te voorspellen. Je hoort elke dag wel wat en het blijkt niet altijd te kloppen.”

„Wij maken ons sinds half maart al grote zorgen over een dreigend tekort aan seizoensarbeid”, vertelt een woordvoerder van brancheorganisatie LTO Nederland. „Wij doen er alles aan om vraag naar, en aanbod van seizoensarbeid bij elkaar te brengen. Daar hebben we inmiddels ook al twee platforms voor opgezet. Wij helpen agrarische ondernemers met praktisch advies over bijvoorbeeld het inlenen van personeel van collega’s. Ook staan we in nauw contact met het kabinet over landelijk en Europees beleid, bijvoorbeeld rond grenssluitingen.” LTO laat weten blij te zijn met de steun van de overheid voor open grenzen.