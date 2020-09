Personeel winkels Schiphol in actie tegen aangekondigde ontslagen

Winkelmedewerkers van Schiphol komen in actie tegen het plan van de directie om banen te schrappen. Ze willen hun baan houden en in overleg over de arbeidsvoorwaarden. Daarom overhandigen ze woensdagochtend een petitie aan de directie van de winkelafdeling van Schiphol. Van de 280 werknemers van de belastingvrije zone dreigen er tientallen te worden ontslagen.

Vakbond FNV vindt dat er ondanks de coronacrisis te snel ingrijpende maatregelen worden genomen. „De rekening wordt te snel en te zwaar bij de werknemers neergelegd”, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. De winkelafdeling van Schiphol heeft ruim een miljoen euro voorschot gekregen via de eerste Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee kunnen werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis tot 90 procent van de loonkosten van hun werknemer ontvangen. „Dat is geld van de belastingbetaler. Het is slecht ondernemerschap om meteen werknemers te ontslaan en de maatschappij op te zadelen met jouw rekening”, vindt Vermeulen.

De medewerkers zijn ook boos over een proef van Schiphol om geen contant geld aan te nemen in de winkels. Hierdoor zouden de winkels dagelijks duizenden euro’s aan omzet mislopen. „Juist achter de douane willen klanten van hun laatste euro’s af. Tegelijkertijd moeten er vanwege de lagere omzet mensen uit. Heel erg schandalig”, aldus Vermeulen.

Luchthavenbedrijf Royal Schiphol Group heeft door de coronacrisis in de eerste zes maanden van het jaar een verlies geleden van 246 miljoen. De onderneming zag door de crisis de passagiersstroom opdrogen. Het bedrijf wil de kosten omlaag krijgen en zet daarom het mes in het personeelsbestand. Daarbij zullen naar verwachting honderden banen verdwijnen, op een totaal van 3000 werknemers.