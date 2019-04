Personeel Tata twijfelt over steun staalfusie

Medewerkers van Tata Steel in Europa zijn niet langer overtuigd dat ze de voorgenomen fusie met de Europese staaltak van Thyssenkrupp blijven steunen. Dat meldt de Europese ondernemingsraad in een persverklaring. Tata Steel is eigenaar van de voormalige Hoogovens in IJmuiden.

Aanleiding zijn de voorgestelde desinvesteringen die de bedrijven moeten doen om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Europese Commissie. De impact van de ingrepen zouden allemaal aan de kant van Tata en niet van ThyssenKrupp worden gedaan. „Door deze recente ontwikkelingen zijn we er nu niet meer van overtuigd dat de joint venture de beste optie is voor Tata Steel Europe.”

Eerder was gemeld dat als gevolg van de fusie 2000 banen zouden verdwijnen gelijk verdeeld over de partijen. Maar de voorgestelde acties zorgen alleen al aan de kant van Tata voor meer dan 2000 arbeidsplaatsen die vervallen, terwijl er bij ThyssenKrupp geen teken zou zijn van eventuele ingrepen.