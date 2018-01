Personeel Siemens wil in gesprek met minister

Het personeel van de Siemens-fabriek in Hengelo wil graag met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in gesprek over het behoud van banen in Nederland. Vakbond FNV heeft Wiebes daarvoor een uitnodiging gestuurd.

Siemens kondigde onlangs aan dat de locatie in Hengelo, waar onder meer gasturbines worden gemaakt, op termijn wordt gesloten. Daardoor verliezen honderden werknemers hun baan. FNV meent dat het „zomaar schrappen van 600 hoogwaardige banen” niet maatschappelijk verantwoord is en ook niet in het belang van Nederland.

De leiding van de Siemens-fabriek in Hengelo is nog altijd met verschillende partijen in gesprek over de toekomst van de fabriek. Belangrijkste doel daarbij is het behoud van banen.