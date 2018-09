„Personeel rivercruisebedrijven uitgebuit”

Werknemers bij rederijen die riviercruises aanbieden worden op grote schaal uitgebuit. Op de vakantietochtjes over de rivier maken personeelsleden benedendeks vaak aaneengesloten werkdagen van tien tot zestien uur tegen een uurloon van gemiddeld 2 tot 4 euro.

Die omstandigheden zijn in strijd met de Arbeidstijdenwet. Controles hebben volgens de inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, echter geen prioriteit, zo blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico met radioprogramma Argos en dagblad Trouw.

Hotel- en horecapersoneel op de cruises maakt volgens het onderzoek werkdagen van tien tot zestien uur. Regelmatig wordt geld ingehouden voor kost en inwoning op het schip. Personeel, doorgaans geworven in Oost-Europa en Aziatische landen, moet borg betalen of hun paspoort inleveren, waardoor ze minder makkelijk kunnen vertrekken. Overuren worden niet vergoed, zo staat in veel contracten die Investico heeft ingezien. Vrije dagen komen, in het slechtste geval, niet voor.