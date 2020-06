Personeel PostNL voert actie voor hoger minimumloon

Medewerkers van PostNL voeren dinsdag voor de deur van het hoofdkantoor actie voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Vanaf het middaguur zijn er diverse toespraken van postbezorgers waarna gezamenlijk wordt geluncht. Ook willen de actievoerders taart en kaarten overhandigen aan PostNL-topvrouw Herna Verhagen, die op 30 juni jarig is.

Volgens de bond zou Verhagen op haar verjaardag moeten trakteren op meer loon, zeker gelet op de extra drukte als gevolg van de coronacrisis. De FNV vindt dat de uitgesproken waardering nu omgezet moet worden in een „fatsoenlijk en leefbaar loon”.

De FNV voert sinds april vorig jaar landelijk campagne voor verhoging van het wettelijk minimum uurloon van 10 naar 14 euro bruto. De campagne is inmiddels in 45 steden actief. Volgens de bond heeft in meerdere gemeenten de gemeenteraad zich al uitgesproken voor een oproep richting de landelijke politiek voor een hoger minimumloon.