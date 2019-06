Personeel Nestlé broedt op acties om loonbod

Voedingsmiddelenfabrikant Nestlé Nederland heeft nog circa twee weken de tijd om met een beter loonbod te komen voor personeel. Komt het bedrijf niet met een beter voorstel op de proppen, dan zijn acties onvermijdelijk. Dat stelt vakbond FNV.

Volgens de bond kwam Nestlé niet verder dan 1 procent loonsverhoging voor de medewerkers in Amstelveen en 2,8 procent voor de fabrieksmedewerkers in Nunspeet. Dat is mijlenver van de eis van 5 procent meer loon die FNV wil voor de circa 600 medewerkers. Zowel op het hoofdkantoor in Amstelveen als in de fabriek in Nunspeet is het eindbod door bondsleden naar de prullenbak verwezen.

Tijdens een ledenbijeenkomst stemde personeel in met acties als Nestlé niet met een beter voorstel over de brug komt. De huidige cao’s van Nestlé verliepen op 1 april.