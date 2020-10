Personeel Miss Etam blaast rechtszaak tegen nieuwe eigenaar af

Vakbond AVV en de ondernemingsraad van kledingketen Miss Etam hebben de eerder aangekondigde rechtszaak tegen de nieuwe eigenaar ingetrokken. Volgens vakbondsbestuurder Martin Pikaart is de ondernemingsraad nu erkend door de nieuwe eigenaar en is daarmee tegemoet gekomen aan de belangrijkste eis. „We kunnen ons nu formeel bemoeien met de gang van zaken in de onderneming, maar vooral ook met de toekomst ervan”, aldus Pikaart.

De ondernemingsraad stapte vorige week naar de rechter om te zorgen dat Miss Etam niet „verder wordt afgebroken”. Volgens Pikaart zijn sinds de overname onder meer winkels gesloten, webshops uit de lucht gehaald, merken doorverkocht en moesten medewerkers in actie komen om salaris te krijgen. Hij houdt er rekening mee dat de eigenaar bezig is met een doorverkoop van Miss Etam en Steps op korte termijn. „Daarom nemen wij het zekere voor het onzekere met een snelle erkenning van de positie van de ondernemingsraad in plaats van een gerechtelijke procedure met mogelijk te late of negatieve uitkomst.”

De AVV en de ondernemingsraad van Miss Etam zijn wel naar de rechter-commissaris gestapt om stukken over de verkoop boven tafel te krijgen. Die stukken zijn nu geheim en liggen bij de curator. Daaruit moet blijken of de plannen van de koper, ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom, wel serieus waren.

Volgens Pikaart stapelden de problemen bij Miss Etam zich op sinds Rozenboom eind augustus Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps overnam van de Nederlandse tak van het failliete FNG, waarvan het management onder de naam Nxt Fashion doorging.

Rozenboom koopt vaker bedrijven op, om ze daarna door te verkopen. Miss Etam is met een kleine honderd winkels en 600 medewerkers de grootste winkelformule. Zo’n dertig filialen zouden nu zijn gesloten. Claudia Sträter en Expresso zijn alweer doorverkocht aan de Van Uffelen Groep.