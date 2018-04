Personeel houdt huis in Koreaans GM-kantoor

Enkele tientallen werknemers hebben het kantoor van General Motors (GM) in Zuid-Korea bestormd, nadat het bedrijf hun bonus had geschrapt. Ze koelden in de havenstad Incheon hun woede op het meubilair van hun werkgever, zo is te zien op een YouTube-video. Het autobedrijf heeft aangifte gedaan en wil de relschoppers voor de rechter slepen.

Het incident deed zich voor nadat de directie had aangekondigd geen bonus uit te keren wegens een lege kas. Het personeel en bestuurders liggen al langer op ramkoers. GM wil in Zuid-Korea een grote reorganisatie doorvoeren om oplopende verliezen het hoofd te bieden. Vakbonden stemmen daar niet mee in en eisen het vertrek van de topman van het GM-onderdeel.

De Amerikaanse autofabrikant, die 16.500 werknemers heeft in Zuid-Korea, dreigde eerder dit jaar met een vertrek uit het land. Vorige maand verklaarde het bedrijf faillissement aan te vragen als de bonden niet akkoord gaan met de reorganisatieplannen.