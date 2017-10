Personeel Grolsch wijst cao-bod af

Het personeel van Grolsch heeft een cao-bod van de bierbrouwer afgewezen. Dat gebeurde volgens vakbond FNV vrijwel unaniem. Vooral de voorgestelde versobering van het leeftijdsverlof en de beperkte loonsverhoging vielen slecht. Grolsch zegt verrast en teleurgesteld te zijn en wil snel weer met FNV om de tafel.

Na vier maanden moeizaam onderhandelen waren Grolsch en FNV niet tot een akkoord gekomen. De vakbond besloot daarom het eindbod van de bierbrouwer neutraal aan de leden voor te leggen.

Grolsch gaf aan dat de oude cao beter is dan gemiddeld in de sector. Het bedrijf wil die dan ook versoberen om de concurrentiepositie te verbeteren. Dat leverde bij de FNV-leden de nodige emotie op, verklaart FNV-bestuurslid Jan Verhoeven. „Het sentiment was vooral: niet over onze rug.”

FNV is blij dat Grolsch snel weer om de tafel wil. „Hopelijk kunnen we volgende week afspreken”, aldus Verhoeven.